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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Sevgililer Günü'ne özel konser verdi

        Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:32
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Sevgililer Günü'ne özel konser verdi
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi.

        Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda, anlatıcılığını Avşin Alev Yücel Lal'ın yaptığı konserde, aşk temalı eserler seslendirildi.

        Konserde, solist sanatçılar Avşin Dilara Kaymak, Nilsu Karaaslan, Ensar Alp Akça ve Sezgin Hamızoğlu sahne aldı.

        Enstrümantal bölümünde ise Utku Göksal, Mert Kıyıcı, Fırat Esenerli ve Tuğçe Göksal yer aldı.

        Sanatçılar, seslendirilen eserlerin ardından dinleyicilerce alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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