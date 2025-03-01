AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yapımı devam eden Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yapımı devam eden Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Kıratlı, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici'den bilgi aldı.
Projenin tamamlanmasıyla Mezitli'de sağlık anlamında büyük bir eksikliğin giderileceğini belirten Kıratlı, "Allah nasip ederse hastaneyi 2025'in sonunda açıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ağız ve diş sağlığı merkezimizin de kaba inşaatı ve giydirmeleri bitti sadece ince işçilikleri kaldı. Devlet hastanemiz 150 yataklı ama ihtiyaç halinde 250 yatağa kadar çıkarılabilecek bir ortama sahip. Tamamlandığında 10 ameliyathane ve 50 poliklinik ile hizmet verecek muazzam bir devlet hastanesi olacak." diye konuştu.
Kıratlı, en kısa zamanda hastaneyi bitirip yeni yatırımları Mersin'e kazandırma gayretinde olacaklarını kaydetti.
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