Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı yakalandı

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 91 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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