Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Viranşehir Mahallesi 34324. Sokak'taki 9 katlı binanın 4'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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