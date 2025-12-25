Habertürk
Habertürk
        Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü

        Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kalkınmaya yönelik projelerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:15
        Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından düzenlenen toplantı Müftülük Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Kurum müdürleri ve ÇKA personeli tarafından ilçenin mevcut durumuna ilişkin sunumların da yapıldığı toplantıda, kalkınmaya yönelik proje önerileri ele alındı.

        Toplantıya, ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

