Bakan Tekin'den Mersin'de silahla yaralanan okul müdürüne "geçmiş olsun" telefonu

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan tutuklanmıştı.

Ziyarette Toros'un telefonundan Kara ile görüşen Milli Eğitim Bakanı Tekin, geçmiş olsun temennilerini iletti.

Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, Vali Atilla Toros, Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan okul müdürü Ender Kara'yı (39) tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de bir öğrencinin okul bahçesinde tüfekle yaralaması nedeniyle hastaneye kaldırılan müdüre telefonda "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

