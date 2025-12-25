Habertürk
        Mersin'de minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 25.12.2025 - 14:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:21
        Mersin'de minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Ferahimşalvuz Mahallesi D-400 kara yolunda plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüsün alev aldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

