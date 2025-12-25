Mersin'de iş yerlerine yönelik denetimde 4 milyon 250 bin lira ceza kesildi

Mersin'de konaklama tesisleri, eğlence mekanları ve kafelere yönelik denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere 4 milyon 250 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube ekiplerince 24 konaklama tesisi ve 99 günübirlik ev kontrol edildi.

Denetimde, anlık veri göndermediği ve çalışan kimlik bildiriminde bulunmadığı belirlenen 6 işletme hakkında işlem yapıldı.

Eğlence mekanları ve kafelerde yapılan uygulamada da 451 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı, arandığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin de katıldığı denetimlerde, eksiklik ve usulsüzlük tespit edilen işletmelere 4 milyon 250 bin lira ceza uygulandı.