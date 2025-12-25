Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de jandarma denetimlerinde 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı

        Mersin'de jandarma ekiplerinin denetimlerinde 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de jandarma denetimlerinde 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de jandarma ekiplerinin denetimlerinde 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 ayda 3 bin 780 devriye faaliyeti, 111 radar uygulaması ve 48 saat dron uçuşlu trafik denetimi yaptı.

        Kontrollerde sürücülerin 1007'sinin hız, 657'sinin şerit ihlali yaptığı, 12'sinin de alkollü araç kullandığı tespit edildi.

        Denetimlerde çeşitli ihlal ve kural hataları nedeniyle 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Mersin'de iş yerlerine yönelik denetimde 4 milyon 250 bin lira ceza kesildi...
        Mersin'de iş yerlerine yönelik denetimde 4 milyon 250 bin lira ceza kesildi...
        Mersin'de otoyollarda trafik denetimleri aralıksız sürüyor
        Mersin'de otoyollarda trafik denetimleri aralıksız sürüyor
        Güney Gazetesi basında yarım asrı geride bıraktı
        Güney Gazetesi basında yarım asrı geride bıraktı
        Bozyazı'da 'Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı
        Bozyazı'da 'Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı
        Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 2. kez Mersin'de düzenle...
        Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 2. kez Mersin'de düzenle...
        Mersin'de minibüs yangını
        Mersin'de minibüs yangını