Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

        Mersin'de Noel dolayısıyla Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de Noel dolayısıyla Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Akdeniz ilçesindeki kilisede yapılan ayini, pederler Jawahar Cutinho, Royston Dsouza ve Javed Masih yönetti.

        Programda, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, mum yakılıp dua edildi.

        Ayine katılan Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur ve Akbelen Mezarlığı'nda görevli imam Fatih Nevruz, konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Programın ardından kilise bahçesinde toplanan katılımcılar, zeytin fidanı dikti ve güvercin uçurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Öğrencinin vurduğu okul müdürü yoğun bakımdan çıktı, Bakan Tekin'le görüştü
        Öğrencinin vurduğu okul müdürü yoğun bakımdan çıktı, Bakan Tekin'le görüştü
        Bakan Tekin'den Mersin'de silahla yaralanan okul müdürüne "geçmiş olsun" te...
        Bakan Tekin'den Mersin'de silahla yaralanan okul müdürüne "geçmiş olsun" te...
        Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 5 kişiye gözaltı
        Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 5 kişiye gözaltı
        Anamur'da şivlilik geleneği miniklerle yaşatıldı
        Anamur'da şivlilik geleneği miniklerle yaşatıldı
        Öğrencinin vurduğu okul müdürü servise alındı, Bakan Tekin'le görüştü
        Öğrencinin vurduğu okul müdürü servise alındı, Bakan Tekin'le görüştü
        Başkan Boltaç: "Eğitimde fırsat eşitliği önceliğimiz"
        Başkan Boltaç: "Eğitimde fırsat eşitliği önceliğimiz"