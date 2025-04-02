Anamur Belediye Başkanı Deniz'den fırtınada seraları zarar gören çiftçilere ziyaret
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, fırtına ve hortum nedeniyle seralarında zarar oluşan çiftçilerle görüştü.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, fırtına ve hortum nedeniyle seralarında zarar oluşan çiftçilerle görüştü.
Deniz, sabah etkili olan fırtına ve ardından meydana gelen hortumda bazı seraların zarar gördüğü Ören ve Alataş mahallelerindeki üreticileri ziyaret etti.
Seraları inceleyen Deniz, çiftçilere geçmiş olsun dilediğinde bulundu.
Deniz, üreticilerin yanında olacaklarını belirtti.
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