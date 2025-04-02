Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur Belediye Başkanı Deniz'den fırtınada seraları zarar gören çiftçilere ziyaret

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, fırtına ve hortum nedeniyle seralarında zarar oluşan çiftçilerle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamur Belediye Başkanı Deniz'den fırtınada seraları zarar gören çiftçilere ziyaret
        ABONE OL

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, fırtına ve hortum nedeniyle seralarında zarar oluşan çiftçilerle görüştü.

        Deniz, sabah etkili olan fırtına ve ardından meydana gelen hortumda bazı seraların zarar gördüğü Ören ve Alataş mahallelerindeki üreticileri ziyaret etti.

        Seraları inceleyen Deniz, çiftçilere geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

        Deniz, üreticilerin yanında olacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Yeni Mersin İdmanyurdu - Diyarbekirspor: 4-0
        Yeni Mersin İdmanyurdu - Diyarbekirspor: 4-0
        Mersin'de seraları hortum vurdu
        Mersin'de seraları hortum vurdu
        Mersin'de hortum bazı seralara zarar verdi
        Mersin'de hortum bazı seralara zarar verdi
        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı
        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı
        Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor
        Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor
        Mersin'de hayatını kaybeden epilepsi hastası gencin üvey babası tutuklandı
        Mersin'de hayatını kaybeden epilepsi hastası gencin üvey babası tutuklandı