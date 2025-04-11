Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.
Tepetaşpınar Mahallesi'ndeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın sırasında tesisin boş olduğu öğrenildi.
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