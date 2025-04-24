Anamur'da "Turizm Haftası" kutlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Anamur Belediyesi ve Anamur Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Daha sonra Kardeş Kentler Parkı'nda devam eden etkinliklerde, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçeyi turizmde hak ettiği yere getirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
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