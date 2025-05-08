Mersin'de parmağına makas sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti
Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencisinin parmağına sıkıştığı makas itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencisinin parmağına sıkıştığı makas itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Lise öğrencisi O.A.Y. parmağına sıkışan küçük makası kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.
Sağlık ekiplerince parmaktan çıkarılamayan makas için itfaiye ekiplerinden yardım istenildi.
Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu O.A.Y'nin parmağına sıkışan makas halkasından kesilerek çıkarıldı.
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