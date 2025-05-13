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        Erdemli'de sağlık personelleri kaleme aldıkları tiyatro oyununu sahneledi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, hemşirelerin senaryosunu yazıp yönettiği tiyatro oyununda sağlık personelleri sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:09
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        Erdemli'de sağlık personelleri kaleme aldıkları tiyatro oyununu sahneledi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, hemşirelerin senaryosunu yazıp yönettiği tiyatro oyununda sağlık personelleri sahneye çıktı.

        Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşireler Bulut Genç'in yönettiği, Zehra Dağtepe ve Feyza Nur Akdemir'in senaryosunu yazdığı "Acillik Acil" tiyatro oyunu, Hemşireler Haftası kapsamında Erdemli Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Sağlık çalışanlarının görevi sırasında yaşamış olduğu olayların anlatıldığı oyunda, 15 hastane çalışanı rol aldı.

        Programa, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deliktaş, sağlık personelleri ve çeşitli sendika ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

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