Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Aile Haftası mesajı

Geleceğin sağlıklı inşasında ve toplumsal kalkınmada aile kurumunun kilit rol oynadığını kaydeden Topsakaloğlu, "Aile, çocukların bakımı, yetiştirilmesi, yeni kuşaklara kültürel kimliğin ve değerlerin kazandırılması, tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılmasında birey ve toplum arasında köprüdür." ifadelerini kullandı.

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