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        Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu konser verecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Çocuk Korosu, 17 Mayıs'ta kentte sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:22
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu konser verecek
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Çocuk Korosu, 17 Mayıs'ta kentte sahne alacak.

        MDOB'un açıklamasına göre, geleceğin sanatçılarına sahne deneyimi kazandırılan Çocuk Korosu, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda konser verecek.

        Koronun şefi Reyhan Bezdüz yönetimindeki konserde, klasik müzik eserleri ve çocuk şarkıları seslendirilecek.

        Çocuklara konserde piyano sanatçısı Rufina Usmanova da eşlik edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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