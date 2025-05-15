Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu konser verecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Çocuk Korosu, 17 Mayıs'ta kentte sahne alacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Çocuk Korosu, 17 Mayıs'ta kentte sahne alacak.
MDOB'un açıklamasına göre, geleceğin sanatçılarına sahne deneyimi kazandırılan Çocuk Korosu, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda konser verecek.
Koronun şefi Reyhan Bezdüz yönetimindeki konserde, klasik müzik eserleri ve çocuk şarkıları seslendirilecek.
Çocuklara konserde piyano sanatçısı Rufina Usmanova da eşlik edecek.
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