Mersin'de ahırdan kaçan dana su kuyusuna düştü
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ahırdan kaçtıktan sonra su kuyusuna düşen danayı dalgıç itfaiye ekipleri kurtardı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ahırdan kaçtıktan sonra su kuyusuna düşen danayı dalgıç itfaiye ekipleri kurtardı.
Yarmasu Mahallesi'nde yaşayan Hacı Yahyakösmene'nin büyükbaş hayvanlarından biri, ahırdan kaçtıktan sonra Köyiçi Sokak'ta bulunan su kuyusuna düştü.
Olayı fark eden Yahyakösmene, 6 aylık danasının kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekipler sevk edildi.
Kuyuya inen ekipler, halatla bağladıkları danayı iş makinesi yardımıyla sudan çıkardı.
Hayvan sahibi Yahyakösmene, ekiplere teşekkür etti.
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