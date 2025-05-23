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        Mersin'de ahırdan kaçan dana su kuyusuna düştü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, ahırdan kaçtıktan sonra su kuyusuna düşen danayı dalgıç itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:02
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        Mersin'de ahırdan kaçan dana su kuyusuna düştü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, ahırdan kaçtıktan sonra su kuyusuna düşen danayı dalgıç itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yarmasu Mahallesi'nde yaşayan Hacı Yahyakösmene'nin büyükbaş hayvanlarından biri, ahırdan kaçtıktan sonra Köyiçi Sokak'ta bulunan su kuyusuna düştü.

        Olayı fark eden Yahyakösmene, 6 aylık danasının kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekipler sevk edildi.

        Kuyuya inen ekipler, halatla bağladıkları danayı iş makinesi yardımıyla sudan çıkardı.

        Hayvan sahibi Yahyakösmene, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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