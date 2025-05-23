Mersin'de ahırdan kaçan dana su kuyusuna düştü

Olayı fark eden Yahyakösmene, 6 aylık danasının kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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