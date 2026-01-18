Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de seyahat acentesi işletme belgesi olmayan 3 işletmeye para cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 21:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 21:30
        Mersin'de seyahat acentesi işletme belgesi olmayan 3 işletmeye para cezası
        Mersin'de seyahat acentesi işletme belgesi olmayan 3 işletmeye 106 bin 248 lira ceza uygulandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında seyahat acentesi işletme belgesi olmadan faaliyette bulunan 3 işletmeye 106 bin 248 lira ceza kesildi.

