Mersin'de tarla ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde tarla ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü. Fakırca Mahallesi'ndeki tarla ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

