Mersin'de 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Mersin'de 335 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Adreste 335 kilogram tütün bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

