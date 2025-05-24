Mersin'de otomobil gasbettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, tartıştığı kişinin kullandığı otomobili gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

E.Ç. (26), O.Y'ye ait 33 ANC 434 plakalı otomobille Esentepe Mahallesi Sultan Alaaddin Caddesi'ne gelerek aracı park etti.

Beraberindeki kişiyle otomobilden inen E.Ç. ile burada karşılaştığı E.B. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce E.Ç. oradan uzaklaştı. Bu sırada park halindeki otomobile yönelen E.B. araca binerek bölgeden ayrıldı.

E.Ç, polis ekiplerini arayarak E.B. tarafından darbedildiğini, bu kişinin kendisine silah doğrulttuğunu ve kullandığı aracı gasbettiğini bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince E.B, Fatih Mahallesi'nde otomobilin içinde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada tabanca ve 5 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, E.Ç. ile E.B. arasında yaşanan kavga ve E.B'nin otomobile binerek bölgeden ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.