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        Mersin'de otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 23:51 Güncelleme: 02.06.2025 - 23:51
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        Mersin'de otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

        Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda ilerleyen bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yolda yürüyen T.A. (28) ve K.C.D'ye (22) ateş açıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan T.A. ve K.C.D. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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