Mersin Körfezi'nde inceleme yapan dalgıçlar su altındaki müsilajı görüntüledi

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin Körfezi'ndeki ekosistemi incelemek için dalış yapan akademisyenler ve çevre gönüllüleri, deniz dibinde oluşan müsilajı su altı kameralarıyla kaydetti.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, kıyılarda görülen alg patlamalarının (sucul ortamlarda alglerin veya siyanobakterilerin hızla ve aşırı çoğalması) ekosisteme etkisini incelemek için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında aralarında Ayas'ın da olduğu akademisyenler, çevre gönüllüleri ve özel dalış okulunun dalgıçlarından 10 kişilik ekip, Silifke ilçesindeki Boğsak Koyu ile Dana Adası çevresinde suya girdi.

Ekip, denizin dibinde müsilajın görüldüğü yerlerden su altı kameralarıyla kayıt aldı.

- "Dip müsilajının parçalanmasıyla sudaki bulanıklık artabilir"

Prof. Dr. Ayas, AA muhabirine, kıyılarındaki alg patlamalarının ekosisteme etkisini incelemek için yaptıkları dalışta yoğun dip müsilajı tespit ettiklerini söyledi.

Müsilajın nedenlerine ilişkin değerlendirme yapan Ayas, şunları kaydetti:

"Körfezin kirletici yükü fazla olduğu için müsilaj ve alg patlamalarını görüyoruz. Özellikle karasal girdilerin çok fazla rolü var. Kentsel arıtma sisteminin yetersizliği ile evsel ve sanayi atıkları, azot ve fosfor yükünü artırıyor. Onun dışında tarımsal ve turizme bağlı aktiviteler dolayısıyla denize kirlilik ulaşıyor. Bu da dönemsel olarak dip müsilajının oluşmasına neden oluyor. Dip müsilajının parçalanmasıyla sudaki bulanıklık artabilir. Bu durumun turizme direkt etkisinin olacağını düşünmüyoruz ama kısmi ve dolaylı etki olabilir."

Ayas, dip müsilajının deniz canlılarına zarar verdiğini ifade ederek, "Müsilaj dibi komple kapladığı için sünger, mercan, deniz yıldızı gibi canlıları kaplıyor ve oksijeni az bir ortam oluşturuyor. Müsilajın parçalanmasıyla oksijensiz ortamda canlılar olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

- "Müsilaj, Mersin Körfezi için artık bilimsel olarak belgelenmiş durumda"