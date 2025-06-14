AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Gülnar'a ziyaret

Burada partililere hitap eden Söylemez, Gülnar'a verilen değerin hizmetlerle somutlaştığını dile getirerek, ilçeye yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

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