Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Tarsus ilçesinde esnaf kişiler arasında 15 Haziran'da çıkan bıçaklı kavgada, Ali Beyaz (54), oğlu A.D. Beyaz (24), Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) ve olaya müdahale eden 2 polis yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Beyaz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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