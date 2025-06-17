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        Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:58
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        Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda 15 Haziran'da Ali Beyaz'ın bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesi üzerine olayda yaralanan Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Tarsus ilçesinde esnaf kişiler arasında 15 Haziran'da çıkan bıçaklı kavgada, Ali Beyaz (54), oğlu A.D. Beyaz (24), Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) ve olaya müdahale eden 2 polis yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Beyaz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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