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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:58
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmasını sürdürdü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu 9 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler A.G, A.Ç, A.G, M.Ö, M.A.F, E.D, M.K, O.T. ve S.G.B. yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, 700 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 250 gram tütün, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Öte yandan, operasyon sırasında evinin balkonuna çıkan zanlılardan birinin, içinde uyuşturucu bulunan çantayı karşı cephedeki iş yerinin çatısına atması, polisin dron kamerasıyla görüntülendi.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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