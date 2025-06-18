Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Teknik ve fiziki takip sonucu 9 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmasını sürdürdü.

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