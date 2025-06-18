Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmasını sürdürdü.
Teknik ve fiziki takip sonucu 9 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler A.G, A.Ç, A.G, M.Ö, M.A.F, E.D, M.K, O.T. ve S.G.B. yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 700 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 250 gram tütün, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Öte yandan, operasyon sırasında evinin balkonuna çıkan zanlılardan birinin, içinde uyuşturucu bulunan çantayı karşı cephedeki iş yerinin çatısına atması, polisin dron kamerasıyla görüntülendi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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