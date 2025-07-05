Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Mersin'de "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi Projesi" kapsamında uydu takip cihazı takılan "Yüzüncü Yıl Davultepe" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize salıverildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen ve deniz kaplumbağalarının göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda uydu takip cihazı takılan "Yüzüncü Yıl Davultepe" adlı yeşil deniz kaplumbağası Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda denize bırakıldı.

Proje kapsamında daha önce uydu takip cihazı takılan "Mersin Üniversitesi", "Kızkalesi", "Atlas" ve "Soli" adlı yeşil deniz kaplumbağaları da mavi sularla buluşturulmuştu.