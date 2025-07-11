Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de deniz paraşütünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sahildeki direğe çarptıktan sonra düşen deniz paraşütündeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de deniz paraşütünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sahildeki direğe çarptıktan sonra düşen deniz paraşütündeki 2 kişi yaralandı.

        Kızkalesi'nde, 2 kişinin bulunduğu deniz paraşütü sahildeki direğe çarptıktan sonra düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Silah bırakma süreci dış basında
        Silah bırakma süreci dış basında
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hesaplarında 1,2 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis şebekesine oper...
        Hesaplarında 1,2 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis şebekesine oper...
        Ambulansta dünyaya gelen ikizlere 112 ekibinden doğum günü sürprizi
        Ambulansta dünyaya gelen ikizlere 112 ekibinden doğum günü sürprizi
        Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kontrolden çıkan taksi motosiklete çarpıp mağazaya girdi; kaza anı kamerada...
        Kontrolden çıkan taksi motosiklete çarpıp mağazaya girdi; kaza anı kamerada...
        Otoyolda otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
        Otoyolda otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı