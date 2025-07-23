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        Mersin'de tırın yakıt tankerinde 21 kilogram esrar ele geçirildi

        Mersin'de polis ekiplerince durdurulan tırın yakıt tankerinde 21 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:30
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        Mersin'de tırın yakıt tankerinde 21 kilogram esrar ele geçirildi
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        Mersin'de polis ekiplerince durdurulan tırın yakıt tankerinde 21 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen tırı takibe aldı.

        Akdeniz ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan araçta, dedektör köpeklerin yardımıyla arama yapıldı.

        Tırın yakıt tankerindeki incelemede 21 kilogram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar A.İ. ve H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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