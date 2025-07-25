Anamur Kaymakamı Kemal Duru vatandaşlarla görüştü

Duru, kamu hizmetlerinin her noktaya etkin şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını anlattı.

Bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Duru, talep ve önerileri dinledi.

Kaymakam Duru, Çeltikçi ve Köprübaşı mahallelerini ziyaret etti.

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