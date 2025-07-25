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        Mersin'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:11
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        Mersin'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.R.B. idaresindeki 33 PZ 390 plakalı otomobil, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı'nda R.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki M.U, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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