Mersin ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinlikleri düzenlendi

Mersin ve Hatay'da, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepki göstermek için Özgecan Aslan Meydanı'nda yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto etti.

Meydana düzenlenen programda dua edildi, Gazze ve filoya destek konuşmaları yapıldı.

Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, İl Müftüsü Aydın Yığman ile sivil toplum kuruluşları ve derneklerin yöneticileri de katıldı.