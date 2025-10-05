Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinlikleri düzenlendi

        Mersin ve Hatay'da, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:12 Güncelleme: 05.10.2025 - 20:03
        Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

        Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepki göstermek için Özgecan Aslan Meydanı'nda yürüdü.

        Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto etti.

        Meydana düzenlenen programda dua edildi, Gazze ve filoya destek konuşmaları yapıldı.

        Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, İl Müftüsü Aydın Yığman ile sivil toplum kuruluşları ve derneklerin yöneticileri de katıldı.

        Öte yandan, Mersin'deki "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" etkinliğine destek olmak amacıyla Erdemli Balıkçı Barınağı'ndaki 20 tekne denize açıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de eşlik ettiği balıkçı tekneleri, Özgecan Aslan Meydanı'nda ulaştı.

        Türk ve Filistin bayrakları asılan tekneler, korna çalarak alandakilere destek verdi.

        - Hatay

        AK Parti İl Başkanlığınca Arsuz ilçesi Konacık Limanı'nda düzenlenen etkinlikte İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek, "Filistin bizim için mirastır, tarihtir, ahde vefadır." ifadelerini kullandı.

        Konuşma ve duaların ardından teknelere binerek denize açılan partililer, Filistin'e destek sloganları attı.

        Sahil boyunca bir süre tur atan tekneler, daha sonra kıyıya yanaştı.

        İskenderun ilçesinde de çeşitli sivil toplum kuruluşların katılımıyla İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

