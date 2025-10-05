Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        İsrail'in saldırıp alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivist Turunç, Mersin'de karşılandı:

        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Bekir Turunç, Mersin'de çiçekle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:17 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:36
        Türk Hava Yolları uçağıyla dün İstanbul Havalimanı'na inen aktivistler arasındaki Adanalı iş insanı Turunç için Uluslararası Çukurova Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi.

        Yakınları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, uçaktan inen Turunç'u çiçekle karşıladı.

        Kendisini bekleyenlerle selamlaşıp kucaklaşan Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemiyle gitmeye çalıştıkları Gazze'ye 70 mil kala İsrail askerlerinin saldırısına uğradıklarını söyledi.

        Turunç, saldırının ardından rehin alındıklarını belirterek, "Bizlere işkence ettiler ve secde vaziyetinde saatlerce güneşin altında beklettiler. Küfür ve hakaret ettiler, ayrıca ters kelepçe yaptılar. Allah'a hamdolsun ki bizim azmimizi hiç kıramadılar." dedi.

        Filistin için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Turunç, şöyle konuştu:

        "Elhamdülillah hiçbir sıkıntımız yok, dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle Gazze için yeniden varız. Allah Gazze'deki hassasiyetimizi kaybettirmesin, Gazze'ye kurtuluş nasip etsin ve bu gibi oluşumların devamını getirsin. Bu şarkı burada bitmeyecek. Ne kadar bize işkence etseler ve küfretseler de Allah'ın izniyle bu eylemimizi daha da büyüterek devam edeceğiz."

        Turunç, daha sonra Adana'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

