        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de takside 4 bin 127 sentetik hap ele geçirildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen taksideki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:10
        Mersin'de takside 4 bin 127 sentetik hap ele geçirildi
        Mersin'in Anamur ilçesinde 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen taksideki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli S.K'nin (31) bindiği 33 T 2007 plakalı taksi durduruldu.

        Araçtaki incelemede 4 bin 127 sentetik ecza hap bulan ekipler, S.K'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

