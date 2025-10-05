Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:50 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 33 ABS 649 plakalı otomobil ile 33 PN 412 plakalı otomobil, D-750 Karayolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki otomobilde bulunan K.U. (72), Y.Ç. (41), A.U. (19), D.A. (16) ile M.Ç. (44) yaralandı.

        Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kazaya karışan 33 PN 412 plakalı aracın bagajında bulunan 3 köpekten 2'si de kazada öldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Mersin ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinlikleri düzenlendi
        Mersin ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinlikleri düzenlendi
        İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Muhammed Emin Işık Mersin'de karşılandı
        İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Muhammed Emin Işık Mersin'de karşılandı
        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası sona erdi
        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası sona erdi
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor
        İsrail'in saldırıp alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivist Turunç, Mersin'de...
        İsrail'in saldırıp alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivist Turunç, Mersin'de...
        Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
        Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı