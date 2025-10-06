Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar ilçesinde hayvan barınağı kurulması için çalışma başlatıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde hayvan barınağı inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:44
        Gülnar ilçesinde hayvan barınağı kurulması için çalışma başlatıldı
        Mersin'in Gülnar ilçesinde hayvan barınağı inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

        Gülnar Belediyesinin açıklamasına göre, barınağın kurulacağı Tırnak Mahallesi yakınındaki alanda fizibilite çalışması hızlandırıldı.

        Belediye Başkanı Fatih Önge, rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi de yapılacak alanda incelemede bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Önge, projenin kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek, "Sokaktaki can dostlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve iyi koşullarda yaşaması bizim en önemli önceliklerimizden. Bu barınağı, canlarımıza yakışan en güzel ve donanımlı şekilde inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

