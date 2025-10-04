İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasında göre, Sağlam, programı kapsamında ziyarette bulunduğu Toros ile görüştü.
İlgili kurum yetkililerinin de katıldığı ziyarette Sağlam, asayiş ve güvenlik konuları başta olmak üzere kentte yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
