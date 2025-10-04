Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:14
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti.

        Valiliğin açıklamasında göre, Sağlam, programı kapsamında ziyarette bulunduğu Toros ile görüştü.

        İlgili kurum yetkililerinin de katıldığı ziyarette Sağlam, asayiş ve güvenlik konuları başta olmak üzere kentte yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.​​​​​​​​​​​​​​

