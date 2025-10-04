Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı'da esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        04.10.2025 - 11:55
        Bozyazı'da esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlar dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirler ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

        Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara broşür de dağıttı.

        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, toplumun güvenliğini sağlamak ve vatandaşların bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

