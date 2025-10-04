Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1569 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1569 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1569 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1569 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde asayiş uygulamaları devam ediyor.

        Ekiplerin 1 ay içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 1569 şüpheli yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 361'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Asayiş uygulamaları kapsamında ruhsatsız 91 tabanca, 21 tüfek, 22 kurusıkı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Uygulamada Kabahatler Kanununa muhalefet eden 208 kişiye toplam 647 bin 70 lira ceza verildi.

        Trafik denetimlerinde ise 46 bin 940 motosiklet kontrol edildi.

        Çalıntı kaydı bulunan 2 otomobil ve 15 motosikletin ele geçirildiği uygulamalarda, eksiklikleri bulunan 15 bin 277 motosiklet sürücüsüne ceza verildi, 2 bin 1 motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi
        Bozyazı'da esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi
        Mersin'de "Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi" başladı
        Mersin'de "Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi" başladı
        Anamur'da "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" yapıldı
        Anamur'da "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" yapıldı
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 şüpheli adliyede (2)
        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 şüpheli adliyede (2)