Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1569 şüpheli yakalandı

Çalıntı kaydı bulunan 2 otomobil ve 15 motosikletin ele geçirildiği uygulamalarda, eksiklikleri bulunan 15 bin 277 motosiklet sürücüsüne ceza verildi, 2 bin 1 motosiklet de trafikten men edildi.

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 940 motosiklet kontrol edildi.

Uygulamada Kabahatler Kanununa muhalefet eden 208 kişiye toplam 647 bin 70 lira ceza verildi.

Asayiş uygulamaları kapsamında ruhsatsız 91 tabanca, 21 tüfek, 22 kurusıkı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde asayiş uygulamaları devam ediyor.

