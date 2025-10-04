Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.
Sait Polat Bulvarı'nda E.Y'nin kullandığı 33 BBB 208 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Tayfun K'ye (40) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralanan polis memuru Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
