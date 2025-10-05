Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası sona erdi

        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 15:46 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde organize edilen turnuvanın final müsabakaları, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü'ndeki kortlarda yapıldı.

        Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna, Polonya ve Hollanda'dan 62 sporcu mücadele etti.

        Müsabakaların sonucunda erkekler, kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan sporculara madalya ve plaket takdim edildi.

        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda ilk iki sırayı alan sporcular şunlar:

        Erkekler:

        1. Aras Yalçınkaya

        2. Robin Ivan (Romanya)

        Kadınlar:

        1. Ece Şen

        2. Polina Lazarenko (Kazakistan)

        Çift erkekler:

        1. Evgeny Egorov (Rusya)-Vadim Safonov (Rusya)

        2. Abulkharir Kassengaliyev (Kazakistan)-Piotr Szczerek (Polonya)

        Çift kadınlar:

        1. Polina Lazarenko (Kazakistan)-Emiliya Starusseva (Kazakistan)

        2. Milina Podlesnaya (Kazakistan)-Vlada Shek (Kazakistan)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor
        İsrail'in saldırıp alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivist Turunç, Mersin'de...
        İsrail'in saldırıp alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivist Turunç, Mersin'de...
        Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
        Mersin'de otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti
        Mersin Spor-Beşiktaş Gain: 86-99
        Mersin Spor-Beşiktaş Gain: 86-99
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi