Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası sona erdi

Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda ilk iki sırayı alan sporcular şunlar:

Müsabakaların sonucunda erkekler, kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan sporculara madalya ve plaket takdim edildi.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna, Polonya ve Hollanda'dan 62 sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde organize edilen turnuvanın final müsabakaları, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü'ndeki kortlarda yapıldı.

Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.