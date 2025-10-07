Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor

Mersin'de 2021'de sahile vurduktan sonra gömülen 14 metrelik Fin balinası iskeletinin bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere topraktan çıkarılma işlemi sürüyor.

Üniversite tarafından 4 yıl önce Yenişehir Kampüsü'nün bahçesine gömülen Fin balinasına ait iskeletin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla hazırlanan "Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor" projesi kapsamındaki kazı çalışmaları devam ediyor.

Vali Atilla Toros, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yürütücülüğünü üstlendiği projedeki kazı alanını gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Toros, büyük bölümü görünür hale gelen balina iskeletinin çıkarılma işlemine eşlik etti.

Toros'un fırçayla iskelet üstündeki toprağı temizlediği etkinliğe, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı.

- Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek

Vali Toros, gazetecilere, Mersin açısından önemli bilimsel bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Kentte 2021'de kıyıya vuran Fin balinasının MEÜ Yenişehir Kampüsü'nde gömülerek 4 yıl sonrasını öngören ekibi kutlayan Toros, "Şu an kazısını beraber yaptığımız bilimsel etkinlik, aynı zamanda önemli bir eğitim etkinliğiyle beraber yürüyor. Öğrencilerimizle beraber yürütülen önemli bir kazı oldu. 400'e yakın öğrencinin buraya kayıt yaptırarak faaliyete katılmak istediğini biliyoruz." dedi.

Toros, iskeletin MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'nde sergileneceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mersin, tarih ve kültürel miras anlamında önemli bir kent. Aynı zamanda denizlerinden dağlarına, kıyılarından ormanlarına kadar önemli biyoçeşitliliğe sahip bir şehir. Bu anlamda biyoçeşitliliği ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak anlamında da önemli çalışma yürütüyoruz. Çene kemiği, kafatası, göğüs ve kuyruk omurları da dahil olmak üzere iskeletin çıkarılması hem akademik çalışmalar hem de sergilenmesi anlamında önemli bir çalışma. Şaşırtıcı ve bilim anlamında önemli katkı sunacağını, görülmeyi arzu edilecek, şehrimize önemli katkısı olacağını düşündüğümüz bir çalışma olmuş."