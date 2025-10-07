Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

        Giriş: 07.10.2025 - 08:14 Güncelleme: 07.10.2025 - 08:14
        Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
        Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan​​​​​​​ minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

        Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

