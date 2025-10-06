Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 mahallenin yolları yenileniyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince Bekirde ve Akdam mahallerinin yollarında yenileme çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Bekirde ve Akdam mahallerinde yaklaşık 6 kilometrelik yolda sathi kaplama yaptı.

Ekipler, 2 mahallenin ulaşımının iyileştirilmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe genelinde sıcak asfalt ve sathi kaplamanın yanı sıra yeni yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmetlerinin yapıldığını belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Şener, "Vatandaşlarımızın çok daha güvenli, konforlu ve rahat yollarda seyahat edebilmesi amacıyla yol ve sokak yenileme hizmetini her mahallemize ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.