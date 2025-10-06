Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 mahallenin yolları yenileniyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince Bekirde ve Akdam mahallerinin yollarında yenileme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 mahallenin yolları yenileniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince Bekirde ve Akdam mahallerinin yollarında yenileme çalışması başlatıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Bekirde ve Akdam mahallerinde yaklaşık 6 kilometrelik yolda sathi kaplama yaptı.

        Ekipler, 2 mahallenin ulaşımının iyileştirilmesi için çalışmaları sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe genelinde sıcak asfalt ve sathi kaplamanın yanı sıra yeni yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmetlerinin yapıldığını belirtti.

        Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Şener, "Vatandaşlarımızın çok daha güvenli, konforlu ve rahat yollarda seyahat edebilmesi amacıyla yol ve sokak yenileme hizmetini her mahallemize ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi y...
        Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi y...
        Mersin'de 2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 10 Ekim'de başlayacak
        Mersin'de 2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 10 Ekim'de başlayacak
        Gülnar ilçesinde hayvan barınağı kurulması için çalışma başlatıldı
        Gülnar ilçesinde hayvan barınağı kurulması için çalışma başlatıldı
        Mersin'de takside 4 bin 127 sentetik hap ele geçirildi
        Mersin'de takside 4 bin 127 sentetik hap ele geçirildi
        İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Davut Daşkıran Mersin'de karşılandı
        İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Davut Daşkıran Mersin'de karşılandı
        Mersin'de motosikletin çarptığı yaya öldü
        Mersin'de motosikletin çarptığı yaya öldü