        Mersin Haberleri

        Bozyazı'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:21
        Bozyazı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmaya başlandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kömür dağıtımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçede 1300 aile belirlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, "İlçemizdeki hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ailelerimizin kış dönemini daha rahat geçirmeleri önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

