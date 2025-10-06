Mersin'de 2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 10 Ekim'de başlayacak

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ikinci kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 10-12 Ekim'de düzenlenecek.

Mut Belediyesince gerçekleştirilecek festivalde, konser, yarışma ve paneller ile çocuk etkinlikleri yapılacak.

Mut Şehir Stadı'nda festivalin ilk gününde Musa Eroğlu ve Mustafa Taş, ikinci gününde ise Ece Mumay ve Haluk Levent konser verecek.

Zeytinyağlı yemekler temalı yarışma yapılacak festival kapsamında, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda 11 Ekim'de "Mut Zeytininin Dünü ve Bugünü - Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler" başlıklı panel düzenlenecek.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalde üreticileri desteklemek ve ilçeyi tanıtmak istediklerini belirterek, vatandaşları etkinliklere davet etti.