        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 10 Ekim'de başlayacak

        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ikinci kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 10-12 Ekim'de düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:15
        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ikinci kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 10-12 Ekim'de düzenlenecek.

        Mut Belediyesince gerçekleştirilecek festivalde, konser, yarışma ve paneller ile çocuk etkinlikleri yapılacak.

        Mut Şehir Stadı'nda festivalin ilk gününde Musa Eroğlu ve Mustafa Taş, ikinci gününde ise Ece Mumay ve Haluk Levent konser verecek.

        Zeytinyağlı yemekler temalı yarışma yapılacak festival kapsamında, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda 11 Ekim'de "Mut Zeytininin Dünü ve Bugünü - Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler" başlıklı panel düzenlenecek.

        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalde üreticileri desteklemek ve ilçeyi tanıtmak istediklerini belirterek, vatandaşları etkinliklere davet etti.

