        Mersin Haberleri

        Mersin Valisi Toros 9 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi:

        Mersin Valisi Atilla Toros, uyuşturucuyla mücadele konusunda, "Durmadan, duraksamadan çalışacak, zehir tacirlerine göz açtırmayacak, sokaklarımızı ve mahallelerimizi sokak satıcılarından temizleyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:12
        Mersin Valisi Toros 9 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Mersin Valisi Atilla Toros, uyuşturucuyla mücadele konusunda, "Durmadan, duraksamadan çalışacak, zehir tacirlerine göz açtırmayacak, sokaklarımızı ve mahallelerimizi sokak satıcılarından temizleyeceğiz." dedi.

        Toros, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda düzenlediği basın açıklamasında, Mersin'de her türlü suç odağına karşı caydırıcı, etkili ve kesintisiz şekilde mücadele yürüttüklerini söyledi.

        Sahada sürekli varlık gösterdiklerini dile getiren Toros, suçun oluşması halinde hızlı bir şekilde müdahalede bulunduklarını ve huzuru daim kılmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

        Kişilere karşı işlenen suçlarla mücadelede alınan önleyici tedbirlerin ve sahadaki hızlı müdahalenin olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade eden Vali Toros, şöyle konuştu:

        "Bu yılın 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında azalma sağlanmış, bu suç grubunda yüzde 13,3 oranında bir düşüş kaydedilmiştir. Bu suç kategorisinde yer alan konut dokunulmazlığının ihlali suçunda yüzde 39, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 31 oranında düşüş sağlanması bu alandaki başarımızın dikkat çekici bir yansımasıdır. Bu gruptaki suçların her birinde aydınlatma oranı artmıştır. Ortalama yüzde 98,5'lik aydınlatma oranına ulaşılmıştır."

        Vali Toros, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik ve gasp olaylarına karşı da etkin çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Organize suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Toros, şöyle devam etti:

        "Bu dönemde düzenlenen 54 operasyonda gözaltına alınan 206 şüpheliden 83'ü tutuklanmış, 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 736 operasyonda, 905 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiştir. Bu operasyonlarda 576 bin litre akaryakıt, 42 bin litre alkollü içki, 168 bin paket sigara, 6 bin elektronik sigara, 70,6 milyon makaron ve 13 bin kilogram tütün ele geçirilmiş, 75,4 milyon vergi kaybı önlenmiştir. Tefeciliğe karşı düzenlenen 65 operasyonda gözaltına alınan 195 şüpheliden 51'i tutuklanmış, 30'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

        - Uyuşturucuyla mücadele

        Vali Toros, 9 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1480 şüpheliden 870'inin tutuklandığını, 281'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı ifade etti.

        Geçen yılın aynı dönemine göre uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara karşı gerçekleştirilen operasyonda yüzde 28, gözaltında yüzde 24 ve tutuklama sayısında ise yüzde 47 artış sağlandığı belirten Toros, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kullanıcılık ve diğer alanlardaki 4 bin 621 olayda, 5 bin 127 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiştir. Yapılan operasyonlarda, 1845 kilogram uyuşturucu madde, 6 milyon 928 bin uyuşturucu hap ve 8 bin 439 kök kenevir ele geçirilmiştir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 97, uyuşturucu hap sayısında yüzde 173 artış gerçekleşmiştir. Durmadan, duraksamadan çalışacak, zehir tacirlerine göz açtırmayacak, sokaklarımızı ve mahallelerimizi sokak satıcılarından temizleyeceğiz."

        Vali Toros, kentte uyuşturucuyla mücadele konusunda gerçekleştirdikleri eğitim ve bilinçlendirme projeleriyle ilgili de bilgi verdi.

        Yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık suçlarıyla ilgili mücadelelerinin de kararlılıkla sürdüğünü belirten Toros, 9 ayda 3 bin 349 hesap ya da şüpheli hakkında işlem yapıldığını, siber suçlara yönelik düzenlenen 59 operasyonda gözaltına alınan 676 şüpheliden 363'ünün tutuklandığını dile getirdi.

        Ocak-eylül döneminde de trafik denetimlerinin sürdüğünü anlatan Toros, "Alınan tüm tedbirlere ve yapılan denetimlere rağmen meydana gelen 65'i ölümlü, 6 bin 377'si yaralanmalı trafik kazalarında maalesef 125 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 bin 865 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Mersin'de yasal kalış hakkı olan 194 bin 759 yabancının bulunduğuna dikkati çeken Toros, "Bunların 154 bin 733'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler, 38 bin 497'si ikamet izinliler ve 1529'u uluslararası koruma kapsamındaki yabancılardır." dedi.

        Vali Toros, göçmen kaçakçılarına karşı düzenlenen 47 operasyonda gözaltına alınan 77 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını belirtti.

        Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının "Mavi Vatan"da güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini vurgulayan Toros, "Komutanlığımız 9 ayda 15 bin 554 saat görev icra etmiş, 4 bin 710 gemi ve tekneyi denetlemiş, 519 yasal işlem gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

        Toros, Mersin'in huzur ve güvenliğini daim kılmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Basın açıklamasına, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen de katıldı.

