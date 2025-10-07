Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sahipsiz hayvanlar için "doğal yaşam alanı" kuruluyor

        Mersin'de Akdeniz Belediyesince sahipsiz hayvanlar için hayata geçirilen proje kapsamında "Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nın inşasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sahipsiz hayvanlar için "doğal yaşam alanı" kuruluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de Akdeniz Belediyesince sahipsiz hayvanlar için hayata geçirilen proje kapsamında "Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nın inşasına başlandı.

        Belediyenin açıklamasına göre, sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilgili yasa ve yönetmelikler gereği ilçe sınırlarında doğal yaşam alanı inşa edilecek.

        Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla yaşlı, yaralı, sahipsiz, travmaya uğramış veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri, veteriner hekimler tarafından takip edilecek.

        İlçeye bağlı Yakaköy mevkisinde kurulacak alanı inceleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı için zemin düzenleme ve inşa çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bölgede ilk etapta sahipsiz sokak hayvanları için 8 bin metrekare alan üzerine doğal yaşam alanı kuruyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirme toplantısı yapıldı
        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirme toplantısı yapıldı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 14 yaralı (2)
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 14 yaralı (2)
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Akdeniz Şarkıları" konseri verecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Akdeniz Şarkıları" konseri verecek
        Mersin'de el yazması Kur'an-ı Kerim operasyonu
        Mersin'de el yazması Kur'an-ı Kerim operasyonu
        Mersin'de 4 yıl önce toprağa gömülen Fin balinasının iskeleti gün yüzüne çı...
        Mersin'de 4 yıl önce toprağa gömülen Fin balinasının iskeleti gün yüzüne çı...
        Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı