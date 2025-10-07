Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Akdeniz Şarkıları" konseri verecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Akdeniz Şarkıları" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

        Giriş: 07.10.2025 - 13:51 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:51
        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Akdeniz Şarkıları" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

        MDOB'un açıklamasına göre, geleneksel hale gelen "Şeref Salonu Konserleri" başlıyor.

        Bu kapsamda, yeni sanat sezonunun ilk konseri "Akdeniz Şarkıları", 9 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde verilecek.

        Piyanoda Özlem Erden'in performans sergileyeceği programda, soprano Işıl Cavga Bölükbaşı, soprano Ayşegül Devrim Dinçer, tenor Onur Polat ve tenor Emrah Sözer, solist olarak sahneye çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

